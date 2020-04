LHV pakub Tallinkile 200 miljoni eurost rahasüsti

Vallistu märkis, et pakkumine võiks olla viiruspuhangu tõttu hädas Tallinki jaoks alternatiiv maksumaksja raha kasutamisele. «Meie arvates on see etem, kui riigi poolt võtta luba küsimata 300 eurot iga töötava inimese taskust edasilaenamiseks,» kommenteeris Vallistu BNSile.

Vallistu sõnul on LHV pensionifondid huvitatud kohalikesse ettevõtetesse investeerimisest ning fondid alustasid investeeringutega Eestisse kohe, kui see mõni aasta tagasi seadusemuudatusega võimalikuks tehti. Vallistu väitel on LHV investeerinud kohalikule turule ligi 175 miljonit eurot. «Pensionifondid on suurimad investorid ka Tallinna börsil ja kohalikes erakapitalifondides ning teinud otseinvesteeringuid siinsele kinnisvaraturule.»

«Eriti praegu on pensionifondid pankade kõrval sisuliselt ainsaks rahastuse pakkujaks Eestis. Headele ettevõtetele on võimalik pensionifondide kaudu pakkuda näiteks pikema graafiku ja põhiosamakseteta võlakirju, mis võimaldaksid investeerida, kriisist tugevamalt väljuda, inimestele tööd pakkuda,» lisas ta.

Rahvusvahelised investorid saaksid Vallistu hinnangul lahendusi pakkuda vaid üksikutele Eesti suurettevõtetele. «Samas eelistab ka väliskapital kohaliku investori olemasolu ning stabiilset ja toimivat finantskeskkonda. Mida enam riik omapoolsete meetmetega ettevõtlusmaastikku moonutab, seda vähem atraktiivne on Eesti turg välisinvesteeringutele,» sõnas ta ning lisas, et tema vaates on riigi roll soodustada ettevõtlust, mitte selles aktiivselt kaasa lüüa.

Riiklikud meetmed peaksid Vallistu arvates olema suunatud ettevõtetele, kellele erasektor ei suuda turutingimustel lahendusi pakkuda. Ta nentis, et eelkõige on ohus väiksemad ettevõtted, kellel on keeruline täiendavaid vahendeid kaasata. «Igal juhul peaks vältima maksumaksja rahaga turutingimustest oluliselt soodsamalt suurte pikaajaliselt jätkusuutlike ettevõtete rahastamist,» leiab Vallistu.