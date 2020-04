Tallink taotleb riigilt 150 miljoni eurost laenu

Rahandusminister Martin Helme märkis neljapäevasel pressikonverentsil, et kui mõlemal osapoolel peaks selleks soov olema, on võimalik laen hiljem riigi osaluseks ümber vormistada.

Lisaeelarvesse on sisse kirjutatud 300 miljonit eurot riigifirmade või strateegilise tähtsusega ettevõtete tarbeks. Helme ütles, et neljapäevase seisuga on vaid Tallink selle meetme raames konkreetse taotluse teinud.