Helme: peame vajadusel toetama ka Hispaaniat ja Itaaliat

«Koroonavõlakirjad või Euroopa Liidu kesksed võlakirjad – Eesti seisukoht on siin eitav, aga see on nüansseeritud selles mõttes, et me ei sea kahtluse alla vajadust abistada või toetada kõige raskemini kannatavaid riike Euroopa Liidus selle kriisi käes,» ütles rahandusminister valitsuse pressikonverentsil.

«Lihtsalt meie jaoks on selgelt halb plaan või sobimatu, et toetame niiviisi, et sisuliselt anname ära enda rahanduslikku suveräänsust. See ei ole see viis, kuidas toetada,» ütles Helme.

Ta möönis, et ühtsete euroala võlakirjade vaidlus on väga vana, üle kümne aasta vanune, ning tema meelest pole mõistlik seda praeguses kriisis lauale panna ja vana tüli üles tõmmata.

«Kindlasti tahan siia kõrvale öelda, et mina [euroala] rahandusministrite koosolekutel – ja ka valitsuses oleme seda arutanud – oleme seda meelt, et peame oma võimete piires aitama Itaaliat või Hispaaniat, kui neil seda vaja on […] jah, see on ka rahaline toetus, lisaks maskidele ka raha,» ütles Helme.

Välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa) lisas, et lisaks makromajanduslikele meetmetele on võimalik toetada abivajavaid riike ka sümbolväärtusega solidsaarsusavaldustega ning meenutas, et Eesti otsustas anda nii Hispaania kui ka Itaalia Punasele Ristile 100 000 eurot.