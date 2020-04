Omniva värbas finantsjuhi Ekspress Grupist

Pärli sõnul panid teda Omniva kasuks otsustama ettevõtte kiire areng rahvusvahelistes paki- ja IT valdkondade äris, aga ka Eesti traditsioonilise postiteenuse tagamise väljakutsed ning strateegilised valikud, teatas Omniva.

Varem on Pärl töötanud erinevatel juhtivatel positsioonidel Eestis ja Ameerika Ühendriikides finants-, lennundus- ja tootmissektoris, sealhulgas finantsjuhina Nordic Aviation Group ASis, tegevjuhina Wallester ASis ja Infortari Grupi ettevõttes AS Vaba Maa ning osalenud Ekspress Grupi ja Baltic Workboatsi nõukogude töös.

Omniva on rahvusvaheline kontsern, mis pakub posti-, logistika- ja infologistikateenuseid. Kontserni kuuluvad emaettevõttena AS Eesti Post ning tütarettevõtetena AS Maksekeskus, Leedus asuv tütarettevõte UAB Omniva LT, Lätis asuv SIA Omniva ja sidusettevõte OÜ Post11.