Eesti tehnoloogiafirma lõi väikeettevõtetele mõeldes uue pakiautomaadi

«Kriisi algusest saadik oleme saanud igal nädalal päringuid, kus küsitakse väikest pakiautomaati,» selgitas Cleveroni juhatuse esimees Arno Kütt. «Täna nähakse inimkontaktivaba kaupade üleandmist pea ainsa viisina, kuidas ettevõtted midagigi müüa saaksid ning pakiautomaat on selleks hea viis,» sõnas ta ja lisas, et turuolukorrast lähtuvalt kohendati oma tegevust ning arendati välja lahendus, mis sobib firmadele, kellel ei ole ilmtingimata suured pakimahud.

«Tegime spetsiaalselt välitingimustesse sobiva pakiautomaadi, sest see võimaldab teenust pakkuda õues ning on kättesaadav ööpäevaringselt,» täpsustas Kütt.

Cleveron 351 nime kandval välipakiautomaadil on 12 pakikohta ning seda on võimalik kasutada mitmel eri otstarbel. Lisaks e-poe tellimuste kätte andmiseks sobib see ka renditud kaupade väljastamiseks ja vastu võtmiseks või ka asjade üleandmispunktiks.