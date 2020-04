Tööandjate liidu juht: töötavate välismaalaste Eestis viibimise takistamine on lühinägelik

«Näiteks välisspetsialistide kaasamine Eesti majandusse oli ja on jätkuvalt ülioluline. Kvalifitseeritud tööjõu puudust on majanduseksperdid ja tööandjad pidanud meie majandusarengut pidurdavaks teguriks juba aastaid,» avaldas Aas ning rõhutas, et häid spetsialiste vajavad eri valdkondade tööandjad ka praeguse kriisi ajal, olgu nendeks keevitajad, masinaoperaatorid, insenerid või lüpsjad. «Kui tööturul on neist puudus, ei tohiks välisspetsialistide Eestis töötamist takistada, sest nendest sõltuvad ka paljud teised töökohad,» lisas ta.