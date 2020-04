Tallink viis seisma jäänud Silja Serenade kavandatust varem plaanilisse hooldusse

Tallinki teatel on Silja Serenade opereerimine seoses koroonaviiruse pandeemiast põhjustatud olukorraga ja sellest tulenevate reisipiirangute tõttu peatatud ning seisab praegu Helsingi sadamas.

Laeva Silja Serenade korraline tehniline hooldus oli algselt planeeritud selle aasta novembrikuusse ning laev oleks kavakohaselt pidanud olema sellega seoses Helsingi-Stockholmi liinilt eemal 10 päeva. Kuna laev hetkel oma tavapärasel liinil ei opereeri ja on Soome ja Rootsi vahelise reisiliikluse taastamise ootel, toodi tööde teostamine varasemaks.

«Kuna kriisiolukorrast tingituna on mõned meie laevad praegu erinevates sadamates jõude seismas, on aasta teise poolde kavandatud laeva korraliste hooldustööde planeeritust varasemaks toomine igati loogiline, et võimalikult efektiivselt ära kasutada praegust seisuaega,» märkis Tallink Grupi laevateeninduse juht ja peakapten Tarvi-Carlos Tuulik pressiteates.