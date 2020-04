Toiduliit: toetusmeetmed peaksid Eestis olema sarnased naaberriikidega

«Vaadata tuleb makse tervikpaketina, mitte eraldi igat kaudset maksu planeerides ja hajutades sellega tähelepanu tervikpildilt ja mõjudelt toiduainete ja jookide hindadele,» leidis Potisepp ning lisas, et eelnevate aastate kaudsed maksutõusud gaasi-, elektri- ja kütuseaktsiisi ning raskeveokimaksu, teekasutustasu ja muu taolise näol on väljendunud toodete lõpphindades ja viinud toiduainete hinnatõusudeni tarbijate jaoks.

Lisaks soovib toiduliit ühekordse plasti vähendamise direktiivi (SUP) ja ringmajanduse strateegia rakendamise edasi lükkamist vähemalt aasta võrra. SUP direktiiv peaks praeguste kokkulepete kohaselt jõustuma 2021. aasta keskel.

«Prognoosime, et toidutööstussektorisse jõuab langus perioodil mai-august. Kõige raskem on ettevõtetel tööjõukulude katmisega, et mitte minna koondamise teed lootuses, et mahud taastuvad,» kirjutas Potisepp.