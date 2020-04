Tallinn rajab paatidele Paljassaarde kauaoodatud veeskamiskoha

Tellijale

Aastakümnete taha ulatuv paatide vettelaskmiskoha probleem Tallinnas on lõpuks saamas teatavat leevendust. Tallinna linnavalitsus on Paljassaarde Katariina kai parkimiskoha kõrvale rajatava slipi ehitamiseks sõlminud ehitustöövõtulepingu Inseneriehituse AS-ga, teatas abilinnapea Kalle Klandorf Tallinna kommunikatsiooniosakonna vahendusel. Ehitustööde tähtaeg on selle aasta juuli lõpp, kuid hetkel ei ole linnavalitsus saanud keskkonnaametilt vesiehituseks vajalikku veeluba. Eelmise aasta märtsis kinnitas toonane Põhja-Tallinna linnaosavanem Raimond Kaljulaid, et Tallinna linnaeelarves on slipi projekteerimiseks ja rajamiseks eraldatud 250 tuhat eurot.