Maailma teemandiäri on kinni kiilunud

Pärast seda kui India peaminister Narendra Modi pani riigi möödunud kuul lukku, pagesid kõik umbes 200 000 teemandisektori töötajat Suratist maapiirkondadesse, et viiruse levikut hajutada ja kriisi leevendada. India üks suuremaid linnu Surat on globaalse teemanditööstuse keskus – seal lõigatakse ja lihvitakse 90 protsenti maailma teemantidest, kirjutab Financial Times.

See vallandas aga ahelreaktsiooni. Kuna Indias pole kedagi kivisid ümber töötlemas, pole ka nõudlust toorteemanti järele. Nii istuvad Lõuna-Aafrika ja Venemaa kaevanduste töötajad käed rüpes. Samuti on kokku kukkunud lihvitud teemantide lõppmüük, nende vahendamine ja transportimine.

Analüütikute ja tööstusharus tegevate ettevõtjate sõnul on mure eelkõige selles, et teemanditööstus on liiga sõltuv Indiast. Kui seal midagi untsu läheb, kiilub kogu süsteem lihtsalt kinni. India teemandisektor on ka väga killustunud ning üksikute suuremate tegijate vahel on palju väiketöökodasid, kes ei suuda partneritele tagada tarnekindlust.