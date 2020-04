Põhjalik analüüs: maksumaksja raha Bolti valamine on ülimalt küsitav

Kõige mustemale stsenaariumile viitab Anne Appelbaum oma 03.04. The Atlantic artiklis «Creeping Authoritarianism Has Finally Prevailed. In Hungary, the pandemic was just an excuse». Appelbaum kirjutab, et Ungari peaminister Orban on juba kasutanud ja plaanib kasutada oma diktaatorlikke õigusi ka selleks, et salastada kümneks aastaks Ungari ajaloo suurima infrastruktuuri projektiga (raudteede uuendamine) seotud lepingud. Investeeringud tulevad Hiinast ja peamised kasusaajad on kohalike, Orbaniga tihedalt seotud, oligarhide ettevõtted.

Lugejate huvides teeme ka lihtsa arvutuse. Hetkel juba suhteliselt naiivselt eeldades, et riik omandaks osaluse Tallinkis. Üldjuhul kehtivad selliste tehingute puhul mõned lihtsad reeglid, mida järgida. Esiteks, tehing toimuks turuhinnast odavamalt, st investor (riik) saab preemia suurema raha paigutamise ja kaudselt ettevõtte päästmise eest. Tallinki aktsia on aasta algusest kukkunud ca 30% ja viimase kuu keskmine aktsia sulgemishind oli nädalavahetuse kiire arvutuse põhjal 0,6546 EUR, reedene (10.aprill) sulgemishind 0,6660 EUR. Heasoovlik diskonto oleks näiteks ca 10% ehk ümardatult 0,6000 EUR aktsia kohta. Reedese seisuga oli Tallinki turuväärtus 446 miljonit EUR, mis tähendaks, et riik (maksumaksjad) omandaks ca 150 miljoni EUR eest (mida rahandusminister Helme algselt lubas) umbes 30% osaluse ettevõttes; ülejäänud osanike, sh Infortari osalus kuivaks vastavalt kokku.

Eks lähitulevik siis näitab, et kas maksumaksjale on siis parem odava laenuraha jagamine Tallinkile (kui saame teada, millise intressiga laen on) või investeering omakapitali. Näiteks läbi eelisaktsiate, mis kannavad nii intressitulu kui ka dividenditulu ja konverteerida need enne investeeringuts väljumist 3 aasta pärast börsil kaubeldavateks aktsiateks.

Bolti kaasus

Bolti puhul tekib juba raskus esimese eeldusega, milleks oli «too-big-to-fail». Kogu empaatia juures Bolti suhtes on raske takso- ja toidujagamise teenust pidada kas riiklikult tähtsaks või ülioluliseks. Boltil, nagu paljudel teistel idufirmadel (sõltumata nende tinglikust või tegelikust väärtusest) on kombeks oma tegevust kvalifitseerida kui mingit revolutsiooni. Bolti puhul siis linnatranspordi suhtes – Bolti takso teeb ka ümber nurga poodi sõitmise enneolematult lihtsaks, kiireks ja odavaks. Iseasi, kas selline mugavusteenus on ühiskonna toimimiseks kriitiline?

Kõikide platvormteenuste puhul ei saa riigiabi moraaliriski mõttes mööda minna ka sellest, kuidas selline «linnatranspordi revolutsioon» saavutatakse? IT komponent on muidugi olemas, aga ei ole peamine. Tegelik «sääst» tekib seeläbi, et Bolti ainuke tuluallikas ehk autojuhid/kullerid töötavad ilma töölepinguta. Bolt nagu teisedki sarnased gig ettevõtted ei soovi võtta vastutust töötervishoiu, töötajatele töövahendite andmise, tööaja normeerimise jms suhtes. See on selle IT “revolutsiooni” majanduslik sisu. Siit see «odav» sõidu hind. Kogu see asi haakub suhteliselt halvasti ka Euroopa sotsiaalõiguste samba põhimõtetega, mille Euroopa riigijuhid ja institutsioonid 2017 lõpus suure hurraaga heaks kiitsid.