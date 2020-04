Amazon vallandas ladude töötingimusi kritiseerinud töötajad

Kahe töötaja vallandamisest kirjutas esimesena Amazoni suuromanikule ja tegevjuhile Jeff Bezosile kuuluv leht Washington Post. Kasutajakogemuse disainer Emily Cunningham ütles päevalehele, et tema ning teine disainer Maren Costa vallandati reedel. USA teine mõjukas päevaleht The New York Time kirjutas hiljem, et ka kolmandal töötajal Chrys Hayesil paluti mitte enam tulla.

Kõik kolm olid seotud üleskutsega osaleda virtuaalvestluses tehniliste töötajate ja laotöötajate vahel. The New York Times kirjutas, et Costa ja Cunningham levitasid ka ettevõttesiseselt petitsiooni laotöötajate tingimuste kohta pandeemia ajal. The Washington Post kirjutas, et mõlemad kritiseerisid ka Amazoni kliimapoliitikat.