Tipprestoranide omanik: 25 miljonit eurot turismile on naeruväärne

«Summa on väike, abivajajaid on meeletult, samas ei osata vahet teha Eestis väljamõeldud kontseptsioonidel ja frantsiisidel,» pahandas Siimann, kelle sõnul on raskustes OKO teinud küll kriisiplaane, kuidas hakkama saada, ent kuna kõik muutub nii kähku, on iga plaan lennanud nädal hiljem vastu taevast, kirjutab Äripäev.

Kriisi plussina nimetas Siimann seda, et see eraldab terad sõkaldest ja on kasvõi neile näidanud, kui tugev on OKO meeskond, sest rasketel aegadel pole pea ükski töötaja nende juurest lahkunud.

OKO ketti kuuluvad Tuljaku restoran, paju Villa restoran ja Noa restoran.

Valitsus otsustas aprilli alguses, et toetab läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) raskustesse sattunud turismisektori ettevõtjaid 25 miljoni euroga.