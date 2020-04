40 Eesti firmat suudab näomaske ja desovahendeid toota

EASi veebilehel on välja toodud Eesti ettevõtete pakutav tootevalik ning kontaktid, et soovijad saaksid tootjatega ühendust võtta.

EASi ettevõtluse keskuse direktori Tanel Rebase sõnul on veebilehe eesmärk viia kokku nõudlus ja pakkumine. «Lisaks meditsiinisektorile, millega tegeleb riik keskselt on nõudlus isikukaitse- ja desinfitseerimisvahendite järele tõusnud ka teistes sektorites. Näiteks kaubanduses ning miks mitte ka tööstuses ja mujal. Kõikide ettevõtete jaoks on oluline oma töötajaid kaitsta,» rääkis Rebane.