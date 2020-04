ÜLEVAADE ⟩ Urve Palo kasiinokett sai töötukassalt kena kopika

Tallinna ja Tartu kaubamajasid opereeriv AS Kaubamaja (börsifirma Tallinna Kaubamaja ASi tütarfirma) sai töötukassalt esimese nädalaga kokku 281 000 eurot, mis katab ära 329 töötaja märtsikuu palga. Järgnes SPA Tours OÜ, millele kuuluvad näiteks Meresuu ja Viimsi spaa. Nemad said riigilt pea 200 000 eurot 216 töötajale.

Urve Palo juhitud kasiinoketile Fenikss (ärinimega Novoloto OÜ) maksti aga pea 180 000 eurot toetust, millega saab töötasu hüvitada 194 töötajale. Urve Palo ütles eile Aktuaalsele Kaamerale , et kasiinoketi mängusaalid suleti 16. märtsist, mistõttu on neil praegu ainult kulud.

Olgu öeldud, et tegemist on kõigest esimese nädala statistikaga ja käib üksnes märtsi töötasu hüvitamise kohta. Märtsi eest saab toetust küsida veel ka järgmistel nädalatel. Esimesed abivajajad on ka raha kätte saanud.