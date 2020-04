Eesti suurima automüüja etteotsa tõusis uus inimene

«Hea meel on liituda meeskonnaga ettevõttes, mis on tegutsenud Eesti turul edukalt aastakümneid ja esindanud vääriliselt ikoonilist Mercedes-Benz kaubamärki. Näen, et saan panustada oma seniseid kogemusi ning aastatega kogutud teadmiseid klienditeeninduse ja müügikvaliteedi uuele tasemele viimiseks,» ütles Keijo Kaasik.

«Eesmärk on arvestada seni saavutatuga ning arendada uusi lähenemisi lähtuvalt põnevast turu olukorrast ning laiemalt autotööstuse murrangulistest arengustest lähema kümnendi jooksul. See saab kindlasti põnev teekond olema!» lisas ta.

Silberauto Eesti AS, Veho Baltics OÜ, UAB Silberauto ja Silwi Autoehituse AS kuuluvad 2019. aasta lõpust Veho gruppi. Veho on Soome autondusettevõte, mis tegutseb lisaks Soomele ka Rootsis ja Baltimaades. Ettevõtte põhifookuses on Mercedes-Benz kaubamärgi esindamine.