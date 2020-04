Josing: riigid ja ettevõtjad magasid kriisi alguse maha

«Läbi globaalse ettevõtluse, transpordi ja turismi on maailma riigid väga seotud ja ohtlike uute viiruste kiire kasv pandeemiaks kergem kui ei kunagi varem,» ütles Josing esmaspäeval värsket konjunktuuriuuringut tutvustades,

EKI majandusekspertide hinnangul oli Eesti majandusolukord kuni märtsi alguseni suhteliselt hea. Toona hinnati hetkeolukorda 69 punktiga, mis on 24 punkti vähem kui eelmisel vaatlusel detsembris. Eratarbimist hinnati samuti positiivseks ja investeeringute olukorda heaks, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM).

Ekspertide prognoos järgnevaks kuueks kuuks aga halvenes oluliselt ja majanduskliima indeks oli -26,1, mis on viimase kümne aasta halvim näitaja.

Ettevõtjate ja tarbijate kindlustunnet peegeldav majandususaldusindeks tegi Euroopa Liidus märtsis suurima kuulise kukkumise alates 1985. aastast, kukkudes 8,2 punkti 94,8 punkti tasemele. Lõuna-Euroopa riikide majandus oli mõjutatud juba märtsi algul, põhjapoolsetesse riikidesse jõudis kriis mõnenädalase nihkega.

Josingu sõnul on Eesti digitaalne areng aidanud oluliselt vähendada sotsiaalsest karantiinist tingitud probleeme ettevõtlusele ja võimaldanud paljudel ettevõtetel läbi kaugtöö rasketes oludes edasi toimida. «Tubli on olnud digilahenduste kasutamisel ka haridussüsteem,» lisas ta.

MKM-i majandusarengu osakonna juhataja Kaupo Reede märkis, et riik on astunud mitmeid samme, et ettevõtjaid praegusel keerulisel ajal toetada, samuti on ettevõtjate tagasiside majanduse abipakettide disainimisel igati teretulnud.

«Ettevõtjatele suunatud esimese toetuspaketi puhul on meie partneriks EAS ja Kredex, kus töötatakse koos abivajajate ning erialaliitudega välja meetmete täpseid tingimusi, et need ettevõtete vajadustele vastaks ning leevendust pakuks,» ütles Reede.

Kasutada saab Kredexi laenutagatist läbi ettevõtte kodupanga või otselaenu läbi Kredexi. «Kindlasti on meie huvi, et Kredexi meetmetest oleks abi ka mikro- ja väikeettevõtetele ning et kõigi ettevõtjate nõustamine oleks kättesaadav nii eesti, vene kui inglise keeles,» lisas Reede.

Ta märkis, et kuna Kredexi kriisimeetmed on äsja avatud, käib töö nendega edasi ja tõenäoliselt tuleb tingimustesse ka muudatusi teha.