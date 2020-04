Minister Karu: ettevõtluse toetamisel oleme võtnud eeskuju Soomest

«Soome on tõepoolest rakendanud sarnast lähenemist ja oleme sealt võtnud palju ka üle. EASile sai tehtud ka ettekirjutus, kus tuleks väike- ja mikroettevõtetena eelistada neid, kellel on plaan tulevikuks. Isegi, kui see plaan on lühike, siis peab ta olema koherentne. Kui on mõeldav, et see võiks õnnestuda, siis selleks ta piisab,» rääkis Karu.

Hetkel on ettevõtted teadmatuses, millele tuleks toetuse saamisel keskenduda ja millistele suundadele keskenduda. Minister Karu soovitab ettevõtjatel keskenduda ärimudeli muutmisel hetkeolukorrale ja sellele, mis meid veel ees võib oodata. «Ennustada pole küll mõtet, aga otsustades varasemal moel jätkata ehk mitte midagi muutes, siis kindlasti kohe toetust ei saa. Ettevõtted peaksid äriplaani efektiivsemaks muutma ja leidma üles kitsas kohad, kus võib mitmeid samme edasi astuda.»

Soome tarnekindluse amet katab Tallinki erakorraliste reiside tulude ja kulude vahe, et tagada transpordiühenduste toimimine. Kuidas puudutab seda punkti Eesti valitsus?

«Tallinkiga seonduv on hetkel üsna keeruline. Püüame teha võimalikult vähe erandeid, sest Tallinkiga sarnaseid ettevõtteid on mitmeid. Valitsuses kaalutakse seda, mida Tallinkiga edaspidi ettevõetakse, kuid otsust pole veel langetatud. Tallink on üsna erilises kategoorias, sest neile ei ole võimalik läheneda tavapäraselt nagu teistele ettevõtetele Eestis,» selgitas minister.

Idufirmad on hetkel üsna keerulises seisus. Valitsus on selles teadlik ja võimalusel ka tehakse naile eraldi toetuspakett. Hetkel pole selleni jõutud, kuid sellega on arvestatud. Praegu on neil sarnaselt kõigi teiste ettevõtetega võimalik taodelda laenugarantiid Kredexilt läbi oma panga. «Suur osa idufirmasid kvalifitseerusid varasemalt raskustes firmadena, seda eelkõige kasumlikkust arvestades. Enam need reeglid ei kehti ja seetõttu saavad ka raskustes ettevõtted toetusi.

Teame, et näiteks Prantsusmaa on idufirmadele eraldanud 3 miljardit eurot toetusi, kuid nemad on ka majanduslikult palju võimekamad. Eesti kontekstis see number nii muljetavaldav ei oleks.»