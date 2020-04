Minister Karu: valitsus pole Bolti toetamist arutanud

Karu ütles esmaspäeval toimunud riigi infotunnis, et Boltil on võimalik taotleda laenu läbi panga Kredexi tagatisega nii nagu kõigil teistel ettevõtetel. «Iduettevõtted saavad võtta pangast laenu ja Kredex saab seda laenu tagada võrdsetel alustel teiste ettevõtetega,» märkis Karu. Karu lisas, et Kredexi käenduse piirmäär, mis oli seni 5 miljonit eurot, on nüüdseks eemaldatud.