Euroopa sadamaid ja ladusid ähvardab kaubakonteinerite alla mattumine

Euroopa sadamad seisavad silmitsi suure logistilise ummistusega, kuna lähinädalatel jõuavad kohale konteinerilaevad, mis väljusid Aasiast enne tootmise ja kaubanduse peatumist, kirjutab Financial Times'i analüütik.

Kaupmehed jõudsid praegu kohale saabuva kauba tellida lühikese perioodi jooksul, mil Hiina majandust püüti pärast esmase viirusepuhangu möödumist taaskäivitada ning Euroopas ja Ameerikas ei olnud kriis veel praeguseid mõõtmeid saavutanud. Nüüd aga on konteinerite sadamast edasi transportimine raskendatud liikumispiirangute tõttu, lisaks puudub paljudel kaupadel turg, kuna kaubandus ja tarbimine on vähenenud.

Ummistused ähvardavad kõiki Euroopa suuremaid sadamaid, nagu Rotterdam, Antverpen ja Hamburg. «Kaup saabub Euroopasse, aga keegi ei taha seda, see on probleem,» ütles SeaIntelligence Consulting tegevjuht Lars Jensen.

Kolm neljandikku Euroopas tarbitavatest kaupadest saabub meritsi ning importijate jaoks on ladudesse kuhjuvad kogused pikaajaline probleem, sest nende edasi toimetamine ja müük ei ole lähiajal tõenäoline.

Olukorrale lisab keerukust, et logistikafirmad kannatavad haigestunud ja karantiinis viibivate töötajate tõttu personalipuuduse käes ning majanduse peatumisest tingitud rahavoogude kadumine võib vähendada ostjate valmisolekut tellitud kaubad sadamatest ära viia.

Ajutised vahelaod parklates ja teiste riikide sadamates

Osaliselt saavad logistikaettevõtted ja sadamad rakendada ajutisi ladusid, mis valmistati ette niinimetatud «hard brexit'i» kartuses, kuid tõenäoliselt tuleb ajutiste laopindadena rakendada ka osa konteinerilaevu, mis tellimuste ära langemisel on tööta jäänud.

Suured laevandus- ja logistikafirmad plaanivad ajutiste vaheladudena kasutada ka Kreeka ja Hispaania sadamaid, mis on poolel teel Aasiast Põhja-Euroopasse.

Oht kriitilistele kaubavedudele

Käimasoleva kriisi seisukohalt on suurim oht, et koos mitte hädavajalike kaupade kuhjumisega võivad seiskuda ka meditsiinitarvikute ja toiduainete veod, mida ei suudeta takerduvatest konteinerikuhjadest eraldada.

Tavaline nädalane Aasiast Euroopasse saabuv kaubakogus on 450 tuhat TEU (konteineriühikut), veebruaris ja märtsis on see SeaIntelligence andmetel langenud kuni 30 protsenti.