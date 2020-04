Maailma suurim sealihatootja seiskas tehase, hoiatas sealiha defitsiidiohu eest

Eile teatas Smitfield Foods, et seiskab oma Lõuna-Dakota osariigis asuva Sioux Fallsi sealihatöötlemistehase, mis annab umbes neli kuni viis protsenti USA sealihatoodangust. Tehase enam kui 200 töötajal diagnoositi koroonaviirus, vahendab Bloomberg.

«Selle tehase sulgemine koos üha kasvava arvu teiste proteiinitehastega, mis on kinni pandud kogu riigis, on lükanud meie riigi lihaga varustamise piirile ohtlikult lähedale,» ütles ettevõtte tegevjuht Ken Sullivan teates. «Kui meie tehased ei tööta, on võimatu ka hoida toidupoed varustatuna,» lisas ta.