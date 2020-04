USA suurpangad valmistuvad saama nafta- ja gaasitootjateks

USA suurpangad JPMorgan, Wells Fargo, Bank of America ja Citigroup on asutamas ettevõtteid selleks, et üle võtta nafta- ja gaasitööstuse varasid, kirjutab anonüümsetele allikatele tuginedes uudisteagentuur Reuters. Pangad otsivad ka pädevaid inimesi neid ettevõtteid juhtima.

USA naftakompaniid, kelle laenukoormus on väga suur, on nafta hinna enam kui 60-protsendilise kukkumise tõttu saanud suuri kahjumeid.

Kogu USA naftatööstus võlgneb pankadele hinnanguliselt üle 200 miljardi dollari ning laenutagatiseks on reeglina nafta- ja gaasireservid. Kuna naftatööstuse käive on kukkunud ja varade väärtus kahanenud, on juba mõned ettevõtted teada andnud, et ei suuda laenu tagasi maksta.

Nafta hinnasõja esimese ohvrina läks 1. aprillil pankrotikaitse alla kildanaftakompanii Whiting Petroleum. Mitmed suured ettevõtted, teiste hulgas Chasepeake Energy, Denbury Resources ja Callon petrooleum on palganud võlanõustajad, kirjutab uudisteagentuur.

Kui pangad pankrotti minevate ettevõtete varasid üle ei võta, võidakse need sentide eest maha müüa. Pankade asutatavad ettevõtted hakkaksid siis nende varadega toimetama niikaua, kui olukord on paranenud, et siis need mõistliku hinnaga maha müüa.

Pangad loodavad, et nafta- ja gaasiettevõtted jäävad nende omandusse umbes aastaks.