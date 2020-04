Martin Helme: Bolt ei vasta otsese riigiabi mõõdupuule

Rahandusminister Martin Helme kirjutab Facebooki postituses, et kuigi Bolti teema ketrab edasi, on tema meelest järeldus ühene.

«Valitsus on öelnud, et strateegilisi ja eesti majandusele tähtsaid ettevõtteid ei lase me hävineda,» kirjutab Helme. «Vajadusel toetame lisaks KredExi meetmetele veel otse. Siin tuleb aga mõista, et meil on mingid objektiivsed mõõdupuud, millest lähtuda.»