Google’i endine juht: koroonaviiruse pandeemia teeb tehnoloogiagigandid veelgi suuremaks

«Kõige tugevamad brändid ja kõige tugevamad ettevõtted taastuvad kõige kiiremini,» ütles Schmidt eelmisel nädalal videokonverentsi vahendusel ajakirjanikele. «Kui ettevõtteid juhitakse hästi, on tehnoloogiatööstuse liidrid aasta pärast tugevamad,» lisas ta.

Ehkki Schmidt omab neli miljonit Google’i emaettevõtte Alphabet aktsiat, ta Google’ist ei rääkinud. Oma väidete kinnituseks tõi ta näiteks Amazoni. Kuna tavalised poed on suletud ja inimesed kardavad minna välja, on Amazoni tellimuste arv kasvanud järsult. Pärast seda kui pandeemiast tingitud piirangud lõpevad, jäävad uued kliendid tõenäoliselt Amazonile alles.

Nendele, kes kardavad, et tehnoloogiahiidude kätte satub üha rohkem võimu, on Schmidtil lihtne vastus: investeerida ettevõtetesse, kes tõenäoliselt lõpptulemusena suudavad Koljatitele vastus seista. Näiteks tõi ta videokonverentsi tarkvarakompanii Zoom, mille toodetest-teenustest on saanud kuum kaup ja kellest võiks Schmidti hinnangul saada tehnoloogiahiidudele suur väljakutse.

«Minu üldine vastus küsimusele tehnoloogiast ja võimu kontsentreerumisest on rohkem investeeringuid ja rohkem konkurente,» sõnas Schmidt. Tema sõnul on tehnoloogiasektori praegustel liidritel hiiglaslik edumaa, sest erinevalt traditsioonilistest ettevõtetest ei sõltu nende käive suurtest grupikogunemistest, nendel ettevõtetel on väga hästi tuntud brändid ning neil on palju praeguse väga keerulise aja üleelamiseks palju vaba raha.

Nii oli Apple’i bilansis 2019. aasta lõpu seisuga vaba raha üle 200 miljardi dollari, Amazonil 36,1 miljardit, Facebookil 19,1 miljardit ja Alphabetil 18,5 miljardit dollarit.

«Ma õppisin juba kaua aega tagasi selgeks reegli, ära kuluta kogu oma vaba raha ära,» ütles Schmidt. «Paljud tehnoloogiaettevõtted, kelle tegevusega olen ma üsna hästi kursis, istuvad suure vaba raha positsiooni otsas. Nendel ettevõtetel läheb hästi,» lisas ta.

Muidugi on probleeme ka tehnoloogiahiidudel. Online-reklaam, millest sõltub Google ja Facebook, on pandeemia ajal järsult langenud, Apple on pidanud sulgema oma poed.

Eric Smitdtist sai Google’i tegevjuht 2001. aastal vastu ettevõtte asutajate Larry Page’i ja Sergey Brini tahtmist ning ka Schmidt ise ei soovinud esialgu Google’st midagi kuulda ega olnud huvitatud ka asutajatega kohtumisest, kirjutas David A Vise raamatus «The Google Story». Tippjuhi palkamist nõudis riskikapitalifirma Seqoia Capital, kes oli toonasesse idufirmasse paigutanud 12,5 miljonit dollarit ning ähvardas raha ettevõttest välja võtta, kui tegevjuhti ei leita.

2011. aasta alguses astus Eric Schmid, keda kutsuti Brini ja Page’i nooruse tõttu lastehoidjaks, tegevjuhi kohalt tagasi ning ettevõtte eesotsa asus taas Page. Esialgu jäi Schmidt täidesaatvaks nõukogu esimeheks, aga 2017. aasta lõpul lahkus ta ettevõttest, mis oli selleks ajaks muutunud Alphabetiks.