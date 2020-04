OPEC+ jõudis naftatoodangu kärbetes üksmeelele

Mehhiko energiaminister Rocío Nahle säutsus omalt poolt, et leppega «vähendatakse naftatoodangut 9,7 miljoni barreli võrra päevas alates maist».

Aserbaidžaani energiaministeerium teatas varem pühapäeval avalduses, et kohtumine leiab aset konsultatsioonide raames, milleni jõuti 9. aprilli kohtumisel OPEC-i ja mitte-OPEC-i riikide vahel.

Esialgu jäi lepe toppama seoses Mehhiko vastuseisuga neile tehtud kärbete ettepanekutele ning see seadis kahtluse alla ka leppeni jõudmise hindade tõstmiseks.

«Suur Naftalepe OPEC Plussiga on tehtud. See päästab sadu tuhandeid energiasektori töökohti Ühendriikides,» säutsus Trump. «Tahan tänada ja õnnitleda Vene presidenti Putinit ja Saudi Araabia kuningat Salmani. Ma rääkisin nendega just äsja Ovaalkabinetist. Suurepärane tehing kõigi jaoks!»