Houston Rocketsi miljardärist omanik koondas 45 000 inimest «nende enda hüvanguks»

62-aastasele Fertittale kuulub lisaks NBA korvpalliklubile Houston Rockets ka kasiinokett Golden Nuggets ja suur hulk restorane, vahendas Newsweek.

Fertitta rääkis telekanali Fox News saatejuhile Brian Kilmeade’ile, et on rahalisi raskusi ennegi kogenud ja koondas 45 000 inimest nende enda hüvanguks. «Tead, Brian, ma tegin läbi 87. aasta kriisi, 2000., 2008. aasta,» ütles ta. «Sa teed inimestele teene, kui koondad nad esimestena, sest pärast nende koondamisraha saamist on nad töötute järjekorras esimesena. Selle triki õppisin ma palju aastaid tagasi.»

Fertitta sõnul ei jätnud majanduslik olukord talle muud valikut. «See on lihtsalt kujuteldamatu,» sõnas ta. «Me kõik oleme pidanud aasta jooksul veidi koondama. Aga sa pead sisuliselt terve ettevõtte sulgema. Kui kujutled, et omad lõbustusparke, akvaariume, korvpalliklubi, kasoonosid kõikjal maailmas – ja mitte miski pole lahti. See on nagu ulmefilm, mida kunagi ei usuks.»

Fertitta tunnistas, et inimestel on keeruline aru saada, miks keegi, kes on nii rikas kui tema, peab inimesi vallandama. «Inimesed ei saa sellest aru, et me kõik maksame täna, eilseid arveid tänase rahaga,» ütles ta. «Ja kui meid nüüd 48 tunni jooksul kinni pandi, siis on endiselt vaja maksta palgad ja koondamisraha, minu puhul sada miljonit dollarit, sest minu palgakulu on 1,5 miljardit dollarit aastas.»