Alkoholitootjad valmistuvad kolmandiku käibe kaotamiseks

Kuna paljudes riikides on suletud baarid ja restoranid, kärbivad rahvusvahelised õlle- ja kange alkoholi tootjad oma kulusid ning püüavad kasvatada sularahareservi, vahendab Financial Times.

Samuti püüavad kontsernid kohaneda maailmaga, kus inimesed joovad rohkem kodus ja seltskonnaelu on siirdunud suuresti veebi.

Investeerimispanga Jefferies analüütiku Ed Mundy sõnul toimus võrreldav sündmus 2014. aastal, kui Hiina asus välja juurima luksuskaupade tarbimist ja ametialaseid kingitusi, millele järgnes samuti kolmandiku käibe kadu. «Kuid see oli vaid ühel turul,» nendib ta.

Baaridest ja restoranidest tuleb umbes veerand kuni kolmandik alkoholitootjate käibest, kuid see on kasumlikum kui müük kauplustes. Täiendava hoobi on andnud müügi ärakukkumine transpordisõlmedes, nagu lennujaamad.