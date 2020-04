Tarkvaraturu valitsejad tahavad viia koroonaviiruse piduri pea igasse nutitelefoni

Tarkvarakontsernide Apple’i ja Google’i eesmärgiks on panna mobiiltelefonid hoiatama, kui inimene puutub kokku kellegagi, kes on nakatunud koroonaviirusega, vahendas BBC.

Apple’i ja Google’i esialgne plaan on soodustada teiste mobiiliäppide pakkujate viirusevastaste rakenduste tööd.

Pikemas vaates tahavad nad aga muuta lahenduse osaks oma operatsioonisüsteemidest, mis tähendaks seda, et mobiiliomanikul poleks vaja selleks eraldi rakendust alla laadida.

Apple ja Google, mille operatsioonisüsteeme iOS ning Android kasutab valdav osa maailma nutitelefoniomanikest, on oma algatust koos välja töötanud juba kaks nädalat, kuid andsid sellest teada alles reedel.

Ettevõtted usuvad, et nende lahendus, milles osalevad mobiilikasutajad jäävad anonüümseks, peaks rahuldama ka neid inimesi, kes oma privaatsuse pärast muretsevad.

Kontaktide jälgimise lahendus teeks nutitelefoni Bluetooth’i signaalide abil kindlaks, kelle läheduses seadme omanik on hiljuti piisavalt kaua viibinud, et tekiks nakkuseoht.

Kui neist mõne koroonaviiruse testi tulemus on olnud positiivne, siis saaks telefoni omanik selle kohta hoiatuse. Lahendus ei salvestaks ei asukohateavet ega isikuandmeid.

Apple ja Google lubavad avalikustada teabe oma töö kohta, et teised saaksid seda analüüsida.

Mitmes riigis, nagu Iisraelis, Lõuna-Koreas, Poolas ja Singapuris on sarnased rakendused juba kasutusel. Näiteks Prantsusmaa, Saksamaa ja Suurbritannia töötavad aga sellist välja.

Apple’i ja Google’i esialgseks eesmärgiks on need erinevad lahendused ühisele platvormile viia. Selleks vajalik rakenduse programmeerimisliides (API) on kavas välja tuua mai keskpaigaks.