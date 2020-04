Fitch langetas Läti krediidireitingu väljavaadet

Läti võimud on rakendanud koordineeritud jõupingutusi koroonaviiruse leviku ohjeldamisel ja selle sotsiaalmajandusliku mõju piiramisel. Ent endiselt on ebaselge selle kestus ja mõju Lätile ning riikidele, millega see kaupleb, selgitas agentuur.

Fitch märgib, et peamised tegurid, mis on aidanud hoida Läti krediidireitingut tasemel A–, on mõõdukas eelarvepuudujääk ja riigivõlg, aga samuti institutsionaalne stabiilsus, mis on seotud Euroopa Liidu ning euroala liikmesusega.