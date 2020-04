Kaupmehed: koroonakriis tõi jõuluaegse koormuse, kriisi üleelamiseks on e-kaubandusele üleminek vältimatu

Selveri juhatuse liikme Kristi Lompi sõnul on kriisi võimalikult mugavaks üleelamiseks vaja kiirelt tegutseda. «Kui me tavalist kaubandust oleme saanud lihvida 25 aastat, siis e-kaubanduses peame tegutsema palju kiiremini. Täna on see olnud pigem mugavusteenus ja kallis, mistõttu paljud kaupmehed sellega tegelenud ei ole,» lisas ta. Kaupluste füüsiline laienemine on Lompi sõnul selle kriisiga kindlasti lõppenud. Oluline on aga see, et lahendused oleksid ka pärast kriisi vajalikud ja jätkusuutlikkud.