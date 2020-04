Kütusemüüjad ühesugustest hinnamuudatustest: kedagi ei saa eest ära lasta

Neste turundus- ja kommunikatsioonijuht Risto Sülluste kinnitas, et kokkuleppeid konkurentide vahel pole ja kuigi taoline hindade samaaegne ja samas mahus langetamine võib paratamatult küsimusi tekitada, siis ei olnud kolmapäevane juhtum kaugeltki esmakordne. «Sarnane turu käitumine, kus hinnad muutuvad kõikide turuosaliste hinnatornides tsirka pooletunniste vahedega samale tasemele, on toimunud juba pea viimased kolm-neli aastat,» täpsustas ta.

Põhjus olevat Eesti kütuseturu ülitihedas konkurentsis ning seda eriti valguses, kus tankimised on aina aktiivsemalt voolanud lõunanaabrite juurde. «Ükski konkurent ei soovi olla ise hinnas kallim, et üksi müügis kaotada ja kellegil ei lasta olla üksi soodsam, et lasta tal müügis võita,» põhjendas Sülluste kettidevaheliste hindade käsikäes käimist. «Sellest ka põhjus, miks pole suurte tanklakettide hindades erinevusi ja muutused liiguvad näiliselt ühes rütmis. Kinnitame, et Neste hinnastamine on aus ja läbipaistev, jälgime väga aktiivselt maailmaturul toimuvat ning kohandame oma hindu õiglaselt, arvestades kõiki olulisi tegureid,» lisas ta.

Karmi konkurentsi rõhutas ka Alexela juhatuse esimees Aivo Adamson. «Konkurents meie väikesel turul on iga tarbija tangitava liitri pärast väga tihe ja nii muutuvad hinnad kõikides kettides koheselt, kui hinda on muudetud,» sõnas ta ja lisas, et igasugused viited kartellile on väärad.

Kommenteerides konkreetselt kolmapäevast olukorda, selgitas Circle K mootorikütuste müügidirektor Raimo Vahtrik, et hindu langetasid nemad esimesena ja seoses sisseostetud kütuste omahinna muutumisega. «Seoses asjaoluga, et märtsikuus soetatud toodete hind sõltus märtsikuu keskmisest hinnast (seal sees nii kuu alguse n-ö normaaltasemel tootehind kui ka kuu lõpu madalam tootehind) ning võttes arvesse ka seda, et märtsikuu keskel langes mootoribensiini tarbimine seoses eriolukorra kehtestamisega järsult, mistõttu jätkus märtsiks planeeritud mootorikütuste koguseid kauem kui tavaliselt, oli toote jaehinnas muudatuste tegemine võimalik just nüüd,» rääkis Vahtrik.

Eestis kulud kõrgemad, kui Balti naabritel

Aivo Adamson edastas, et hinnaerinevuste tõlgendamisel meie naabritega Lätist ja Leedust on kõige mõistlikum vaadata avalikku infot palkade osas. Adamson tõi näiteks 2018. aasta statistika, mille kohaselt oli Eesti keskmine brutopalk mõlema lähinaabri omast üle 300 euro kõrgem. 2019. aastal oli vahe Leeduga küll paberil kõvasti väiksem (keskmine brutopalk 1407 eurot Eestis, Lätis 1076 ja Leedus 1296), ent Leedu keskmise palga puhul peab silmas pidama, et alates 1. jaanuarist 2019 on brutotöötasus sees ka sotsiaalmaksud, mistõttu indekseeriti seal tänavusest aastast brutotöötasud 1,289-kordselt.

«Kulubaas Eesti, Läti ja Leedu ettevõtetel on selgelt erinev ja kindlasti on kulud suuremad Eestis kui teistes Balti riikides,» sõnas Adamson, märkides et aktsiis ja käibemaks on vaid osa kütuse lõpphinnast. Sinna otsa lisas ta, et kütusesektor ei ela omaette vaakumis ning erinevad on hinnad näiteks ka ajalehtedel, toidukaupadel, teenustel, elektril jpm.