Jõude seisvate konteinerilaevade hulk võib lüüa kõigi aegade rekordi

Maailmamajanduse aeglustumine on avaldanud ränka mõju ka rahvusvahelistele merevedudele. Lisaks naftatankeritele on seiskumas ka konteinerilaevade veod, teatab portaal Gcaptain. Veel jaanuaris teatas Seatrade Maritime News, et tänavu lisandub maailma meredele 3,5 protsenti konteineriteveovõimekust ning kogu sektori maht jõuab üle 24,05 miljoni TEU (20-jalase merekonteineri tingühik).

Tänaseks on optimism asendunud masendusega. Juba lähinädalatel jääb tööta laevu ligi 3 miljoni TEU ulatuses ehk üle 10 protsendi maailma konteineriveo võimekusest seisab tellimuste puudumisel jõude. Tellimuste tühistamine jätkub, juba on tühistatud üle 250 teiseks kvartaliks planeeritud reisi.

Konteinerilaevad on täitnud olulist rolli ülemaailmse majanduse tarneahelates ning nende seisma jäämine viitab majanduse seiskumisele. Merendusanalüütikaettevõte Alphaliner hoiatab, et langusest ei jää puutumata ükski turusegment ning vedude vähendamine tabab kõiki võtmetähtsusega marsruute. Lisaks peamistele Aasia-Euroopa ja Vaikse ookeani vedudele on juba vähendatud ka Üle-Atlandilisi, Ladina-Ameerika, Lähis-Ida, India, Aafrika ja Okeaania kaubavedusid, kuna karantiinis viibib ligi veerand maailma tarbijatest ning suletud on suurem osa mitte-elutähtsast kaubandusest.

Kardetakse kuni 50 protsenti langust

Filipiinidel registreeritud laevafirma Loadstar kinnitas, et lähinädalal on oodata veel mitmete reiside tühistamist. «Peame oma laevad ankrusse panema, nagu lennufirmad on parkinud oma lennukid,» teatas firma esindaja. Nende lähemat tulevikku puudutava prognoosi kohaselt langevad Aasia ja Põhja-Euroopa vahelised kaubaveod rohkem kui 50 protsenti.