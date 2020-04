Peeter Jalakas ootab söögikohtade pankrotilainet

Peeter Jalakas ennustab oma valdkonna tulevikku:

«Paljude toitlustusasutustega (nõme sõna, aga seda ju kasutatakse) saab juhtuma nii: võetakse töötukassa toetus ette nähtud kaheks kuuks, mis kohustab tööandjat välja käima ümardatult vähemalt 200 eurot per töötaja. Ehk et 50 töötaja puhul kümme tuhat eurot olukorras, kus käive on null ja koondamistasudeks raha pole. Samas pole lootustki pangast laenu saada ka Kredexi tagatisega, sest su näitajad on nii kehvad, et pank väänab sulle selga isikliku käenduse. Sellega ei julge keegi riskida ja kuna see 30-prossane käibekukkumine, millega sa ettevaatliku inimesena oled osanud arvestada, on muutunud nonsensiks, lased sa kahe kuu pärast oma ettevõtte ikkagi pankrotti, sest muud varianti enam pole. Tõstad sellega töötukassa kohustuse enneolematult suureks ja mingis mõttes muudad mõttetuks kogu selle riikliku palgatoetuse, sest töötukassa saab nüüd veel suurema laksu, kuna kõik pankrotiga seotud koondamistasud tuleb välja maksta riigil.