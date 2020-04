Omniva pakiäri juhi kuus palvet klientidele pakiuputuse leevendamiseks

«Omniva pakiautomaadid, sorteerimiskeskus ja jaotuspunktid meie klientide kaupadest laeni täitunud,» kirjutab Veskimeister postituses. «Suurem osa tavakaubandusest on suletud. Nii on e-kaubandus ainus toimiv tarnekanal. Ainuüksi homme, laupäeval toob üks suur internetikaubamaja meile kaheksa veoautot kaupa, kui tavaline märtsikuu kogus on üks auto.»

Aga selliseid kaupmehi on Veskimeistri sõnul sadu. «Olukorda ei paranda tõsiasi, et paljud postkontorid on suletud mitte meie soovist, vaid Eesti inimeste tervise säästmiseks ja neid tuhandeid pakke seal proovime suunata õigetesse kohtadesse, kus klientidel neid veidi parem oleks kätte saada,» nendib ta. «Ja paljud töötajad on haiguse kahtlusega koju saadetud, et viirus ei satuks sorteerimisekeskusesse.»

Eriolukorra kehtestamisest alates 12.03 on Omniva kohale toimetanud üle 700 000 paki ja praegu on näha, et kogused kasvavad endiselt. Veel üleeile oli suutis ettevõte väljastada enamiku pakke kolme päeva jooksul. Täna saab Veskimeistri sõnul öelda, et pakiautomaadi pakid toimetatakse kohale kolme kuni viie päevaga. Kullerpakkide maht on kasvanud veel rohkem ja nende kohaletoimetamine on praegu võimalik tagada viie kuni seitsme päeva jooksul.

«Meil ei ole puhkepäevi ega pühasid ja me töötame kahes vahetuses iga päev,» kirjutab Veskimeister. «Mitte kodukontorist, vaid päriselt tööl ja klientide juures käies. 2600 Omniva töötajat. Ma saan aru meie klientide pahameelest, kui pakk on teel olnud kauem, kui te olete seda eeldanud. Mul on kahju, aga see on tänane reaalsus, mis ei ole tekkinud ei meie ega Teie tõttu. Kui kõik poed kinni pannakse, siis sellel on mõju.»

Veskimeister esitab postituses Omniva klientidele kuus palvet, kuidas olukorda võimalikult leevendada.

Esiteks peaks pakiautomaati pakikutse SMS-i saanud inimesed sellele võimalikult kiiresti järele minema. «See on ainus turvaline ja tervist säästev kanal praegu pakkide kohale toimetamiseks ja kui te võtate oma paki kiiresti välja, siis saab seda kasutada keegi teine,» rõhutab ta. «Ma väga tänan neid kliente, kes seda ka praeguseni on kiiresti teinud.»

Teiseks on Veskimeistri sõnul klienditeenindusse mõistlik helistada siis, kui pakk on Omniva käes olnud juba kauem kui kolm päeva: «See helistamine ei kiirenda paki teekonda. Kui pakk on üle viie päeva teel olnud, siis on tegemist probleemiga ja seda tuleb lahendada. Me suudame teenindada päevad 3000 kõnet koos meie partneriga ja me ületame seda mahtu viimased 4 päeva. Palun siin Teilt mõistmist ja kannatlikkust.»

Kolmandaks palub Veskimeister klientidel täita oma eelistused minu.omniva.ee lehel, et firma taeks, millistes kanalites kinde eelistab oma pakke kätte saada, ja suudaks vajadusel kiiremaks teenindamiseks neid alternatiivseid eelistusi kasutada.

Neljandaks palub Veskimeister Omniva teenusega rahulolematutel klientidel mitte elada seda välja klienditeenindajate ja kullerite peal. «Nemad pingutavad ausalt oma tööd teha iga päev ilma pühadeta oma tervise hinnaga samamoodi, kui teised eesliini töötajad,» ütleb ta. «Mina vastutan selle eest.»

Järgmisel nädalal avab Omniva neli täiendavat pakiväljastuspunkti Tallinnas , kus on kõige suurem nõudlus pakiteenuste järele. Esmaspäeval avatakse Õismäe, seejärel Viimsi, Laagri ja Mustamäe pakipunkt.

«Ja lõpetuseks – palun olge Teie kodus ja hoidke oma tervist,» kirjutab Veskimeister. «Selle viiruse peatamine on Teie töö, et meie saaksime tervena tööl käia.»