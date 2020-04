McDonald’si käive kukkus märtsis üle viiendiku

Kiirtoidukett on sulgenud oma söögikohad näiteks Hispaanias, Itaalias, Prantsusmaal ja Suurbritannias, Kui USA-s asuvatest McDonald’si esindustest on avatuks jäänud 99 protsenti, siis mujal maailmas vaid 45 protsenti. Ettevõtte teatel on 98 protsenti Hiinas asuvatest toidukohtadest taas uksed lahti teinud, kuid nõudlus on varasemast märksa madalam.