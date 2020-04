USA aktsiaturgudel oli 46 aasta parim nädal

Väärtpaberiturud on viimastel nädalatel olnud koroonaviiruse puhangu tõttu äärmiselt kõikuvad. Kulla hind on kerkinud seitsme aasta kõrgeimale tasemele.

«Paistab, et Föderaalreserv on võtnud oma ülesandeks lõhata auk igasse paisu, mis takistab krediidivoolu,» kommenteeris valuutamaaklerifirma Axicorp ülemaailme peaturustrateeg Stephen Innes. «Ja tundub küll, et neil on vajadusel küllalt dünamiiti varuks.»