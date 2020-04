Teise pensionisamba kogujale tasub riik tagantjärele ka tootluse

Muu hulgas otsustas Riigikogu rahanduskomisjon täna, et «1961. aastal või hiljem sündinud inimestele eraldatakse riigieelarvest kohustusliku kogumispensioni sissemaksete tegemiseks aastatel 2023 ja 2024 täiendavalt tema 2020. aasta 1. juulist kuni 2021. aasta 31. augustini tasutud maksete kahekordne summa». See tähendab, et kui inimene omalt poolt pensionisasambasse kogumist jätkab, siis lisaks tema enda makstud kahele protsendile tasub riik omalt poolt neli protsenti tagantjärele.

Kui see meenutab riigi pensionisamba maksete katkestamise korraldust eelmise majanduskriisi ajal, siis sel korral on uudne see, et pensionikogujatele hüvitatakse tagantjärele ka selle perioodi tootlus, millal riigi maksed peatatud olid. Nimelt riigi poolt hiljem makstav summa «on korrutatud kõigi kohustuslike pensionifondide keskmise osakute puhasväärtuse kasvuga perioodil 2020. aasta 1. juulist kuni 2022. aasta 31. detsembrini».