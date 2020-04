Efteni kolmas fond taotleb maksepuhkust ja alandab üüri

"Oleme pöördunud projekte finantseerivate pankade poole ja taotlenud ajutisi (minimaalselt 3 kuud, pigem 6 kuud) põhiosamakse puhkuseid. Kuna EfTEN Real Estate Fund III tavapärane pangalaenude põhiosade tagasimakse on olnud keskmiselt 230 000 eurot kuus (30 protsenti fondi igakuisest üüritulust), annab see meile vajaliku rahavoolise lisapuhvri, mille arvelt teha ajutisi üürisoodustusi kriisist otseselt mõjutatud üürnikele nii, et kriisi negatiivne mõju fondi rahavoole oleks võimalikult väike. Märtsis algasid maksepuhkused kahel fondi laenulepingul, mille positiivne mõju rahavoogudele oli 80 000 eurot," rääkis Arakas.

"Me ei ole rakendanud ühtseid ajutise allahindluse poliitikaid kõikidele üürnikele ühesuguselt, sest igale kliendile on vaja leida tema ärihaavatavust arvestav lahendus," märkis ta.

Samuti on pakutavad üürialandused ajutised, väldates mõned kuud, mitte ühelgi juhul alalised – enamikel juhtudel on fond üürnikega kokku leppinud lepingu lõpptähtaja pikendamises algse lepingu järgsel üüritasemel sama perioodi võrra, millele kehtib üürialandus.

EfTEN Real Estate Fund III on tema kinnitusel hästi kapitaliseeritud ning laenude põhiosade maksepuhkused aitavad fondi üürnike kriisiperioodil. "Usume, et aprill on kõige keerulisem kuu ning jälgides muu maailma viiruseleviku trende, võime eeldada, et mais liikumispiirangud vähenevad ja majanduslik tavaelu saab kasvõi osaliselt taas käivituda," lisas Arakas.