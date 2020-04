Graafik ⟩ Eesti väärtuslikemad ettevõtted olid kriisi eel Tallink ja Swedbank

Koroonaviirusega kaasnev ülemaailmne majanduskriis on küll praegu ettevõtete väärtusesse suuri korrektuure teinud, kuid kriiseelsete väärtuste registreerimine on vajalik, et järgnevatel aastatel oleks meil parem pilt muutustest ja arengutest ettevõtlusmaastikul.

Edetabel koostati eelmise aasta lõpukuudel, mil tänaseks maailma tabanud ja kogu rahvusvahelise majanduselu pea peale pööranud koroonaviirusest polnud veel teada midagi. Eesti ettevõtete 2018. aasta aruannete põhjal kokku pandud edetabeli ja kogu projekti mõte oli avaliku debati tekitamine ettevõtete väärtuse ja väärtuse loomise teemal laiemalt.

«Meil on loomulikult väga hea meel, et oleme Eestis esmakordselt kokku pandud väärtuslike ettevõtete edetabeli tipus – usun, et see toetab ja motiveerib kõiki meie kontserni töötajaid tänasel keerulisel ajal tuleviku nimel veelgi enam edasi pingutama,» kommenteeris Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

«Ometi tuleb tunnistada, et see auhind tuleb erakordsel ajal, mil enamusel ettevõtetest on käimas seninägematud ellujäämiskursused ning keegi meist ei oska veel täna ennustada, milliseks võib selle edetabeli pilt kujuneda mitte ainuüksi järgmisel aastal, vaid juba paari kuu pärast. Kuid täna pole kindlasti kõige olulisem see, millisel kohal keegi edetabelites figureerib. Tähtis on hoopis see, et tuleme sellest kriisist edukalt välja ja tegutseme kõik üheskoos selle nimel, et Eesti majandus saaks taas jalad alla. Tallink annab endast kõik, et sellesse maksimaalselt panustada nagu alati,» rääkis Nõgene.

Prudentia juhtivpartneri Illar Kaasiku sõnul saab läbi käesoleva ja tulevaste edetabelite tekitada selliste andmete aegrea, mis võimaldab pikema perioodi vältel analüüsida trende ja muutusi läbi majandustsüklite.

«Tänaseks on maailm nagu me teda seni tundsime, suuresti muutunud ja antud edetabeli väärtus on lisaks heade aegade meenutamise nostalgiale vaid see, et oleme fikseerinud ära kriisieelse Eesti majanduse seisu, nö löönud suurvee ajal vaia maasse. Nii on meil järgmistel aastatel võimalik vähemasti mõõta, kas ja kui suures mahus on toimunud taastumine, loodetavasti siiski mõnegi ettevõtte puhul ka edenemine,» märkis Illar Kaasik.