Purjetamishooaja tippsündmused on küsimärgi all

Nagu teistegi spordialade puhul, on eriolukord sassi löönud purjetajate hooaja plaanid. Suurvõistluste korraldamine on mahukas ettevõtmine, mis vajab paljude inimeste ja organisatsioonide koostööd ning rahvusvaheliselt kooskõlastatud regatikalender koostatakse mitu aastat ette. Põhjamaades pole tänavune purjetamishooaeg veel täies mahus käivitunud, kuid maailmast on juba tulnud teateid suurvõistluste tühistamisest, teiste hulgas jääb koos olümpiamängudega ära olümpia purjeregatt.

Muhu Väina regati korraldustoimkonna liige, Pärnu Jahtklubi tegevjuht Raiko Lehtsalu ütles, et otsus regati toimumise kohta tuleb tõenäoliselt aprilli lõpuks. «Võimalik, et korraldame regati väiksemas mahus, jätame ära rahvarohke meelelahutusprogrammi ning teeme regati ainult spordivõistlusena,» ütles Lehtsalu ning rõhutas, et kindlate lubaduste andmiseks on hetkel määramatust liiga palju.

Ka Kalevi jahtklubi ülem Lauri Kurvits ei osanud täna veel öelda, mis võistlused ja mis mahus toimuvad. Kurvits ütles, et purjekad valmistatakse hooajaks ette ja pannakse vette eriolukorra nõudeid järgides vastavalt varem koostatud plaanile. «Hooldused ja vette tõstmised toimuvad hajutatult. Sadamakapten ja töölised on tööl ja me hoiame silma peal, et paatide juurde korraga liiga palju inimesi ei koguneks,» kinnitas Kurvits. Ta ütles, et Kalevi Jahtklubi tahab sellelgi hooajal klubiliikmetele kindlasti purjetamistegevust pakkuda, aga kuidas see täpselt toimuma hakkab, veel ei tea. Ta lisas et kui piiranguid pikendatakse, on ühe võimalusena olnud kõne all idee korraldada kõik võistlused ka suurtel jahtidel 2-liikmeliste meeskondadega.