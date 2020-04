Pangad on andnud raskustesse sattunutele üle 10 000 maksepuhkuse

«Majanduse järsk ja ootamatu seiskumine koos endiselt kestva määramatusega tähendab, et järsult on vähenenud paljude ettevõtete ja inimeste sissetulekud. Mõistame inimeste vajadust leida kiiresti kulude kokkuhoiu võimalusi ja otsime koos nendega lahendusi, seepärast pakuvadki Eesti pangad hättasattunutele tavapärasest soodsamatel tingimustel maksepuhkust,» ütles Pangaliidu juhatuse esimees Erki Kilu, kelle sõnul on kindlasti abi ka riigi poolt KredExi vahendusel pakutavast toest ja Töötukassa meetmetest.