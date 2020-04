Viirus neelas suursaarte laevareisijatest poole

«Kuna eriolukord on piiranud eelkõige eraisikute liikumisvõimalusi suursaarte ja mandri vahel, siis sellest tulenevalt on vähenenud kõige enam sõiduautode ja sõidukitega reisijate arv. Märtsis viisime üle 54% võrra ehk 23 239 sõiduautot vähem kui aasta tagasi,» ütles TS Laevade juhatuse liige.

Metsla lisas, et TS Laevade jaoks on oluline eriolukorras tagada elutähtsate kaupade liikumine saarte ja mandri vahel. «Vaadates veokite-haagiste märtsi statistikat, saame tõdeda, et kaupade liikumine on toimunud ladusalt. Meie eesliini töötajad on märtsi teise poole muutlikes oludes teinud väga tublit tööd,» ütles ta.