Viiruse leviku piiramiseks lisatakse Ida-Virumaa ühistransporti lisabusse

Rahalise toetusega võimaldatakse lisabusse, et tagada bussides arvestuslikult kuni 50-protsendilise täituvuse nõude järgimine.

Toetusmeede on mõeldud esmajärjekorras Narva ja Kohtla-Järve linna- ning maakonnaliinidel busside lisamiseks eriolukorras pideva ületäituvusega väljumistele. Samuti otsustas valitsuskomisjon toetada töötajate eriotstarbelistel liinivedudel busside lisamist nendele Ida-Virumaa piirkonna ettevõtjatele, kes osutavad elutähtsaid ja eriolukorras olulisi teenuseid ning toodavad esmatarbekaupu, et tagada ka nimetatud vedudel kuni 50-protsendilise täituvusprintsiibi järgimine.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul aitavad lisabussid hajutada Ida-Virumaal populaarsetel marsruutidel reisijaid erinevatesse bussidesse, et vähendada viiruse leviku ohtu. «Ida-Virumaa on hetkel kõrge tähelepanu all ning ühistranspordi täiendava toetamisega soovime kaitsta selle piirkonna elanike tervist,» ütles Aas.