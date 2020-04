Esimene tanklakett langetas bensiini hinda

Seoses globaalse viiruspandeemiaga on nafta hind maailmaturul alates märtsikuu keskpaigast teinud läbi olulise languse. Mootorikütuste kui naftatoodete sisseostuhinnad on suures osas jälginud nafta hinna liikumist, kuid samas on hindu mõjutanud ka nõudlus toodete järgi. Kuna pea terves maailmas on kehtestatud liikumispiirangud, on bensiini, kui peamiselt eratarbijale suunatud vedelkütuse järele nõudlus oluliselt rohkem kahanenud kui diislikütusel ning see on maailmaturul mootoribensiini hindu langetatud ka rohkem kui diislikütusel.