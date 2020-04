Tesla paneb tehased pausile ja kärbib hoolega palku

Palgalangetus, nii nagu paljudes teisteski suurkorporatsioonides, on Elon Muski juhitud firmas n-ö astmeline. See tähendab, et kõrgemal positsioonil olevad juhid, näiteks asepresidendid, kaotavad 30 protsenti palgast, keskastme juhid 20 protsenti palgast ja ülejäänud töötajad pääsevad 10-protsendilise kärpega, kirjutab Techcrunch.