Äripäev kärbib võimsalt paberlehte, kuid jätab hinna samaks

Rõtov, kes on harjunud ise iga päev paberlehte lugema, selles erilist traagikat siiski ei näe. Esiteks on paberlehe tiraažid nagunii kokku kuivanud. «Kui meie digitellijate arv on viimastel aastatel pidevalt kasvanud, siis paberlehe tellijate arv on kogu aeg kahanenud,» ütles peadirektor. See trend on tema sõnul süvenenud eriti silmatorkavalt paari viimase nädala jooksul, mil veebiloetavus purustab rekordeid. Samal ajal tassitakse aga paberlehti tühjadesse kontoritesse (70 protsenti Äripäeva tellijatest on ärikliendid - toim), kus nagunii kedagi ei ole.