Prantsuse majanduse kukkumine suurim pärast maailmasõda

Ametlike andmete kohaselt langes majandus 2019. aasta viimasel kolmel kuul 0,1 protsenti, mis tähendab negatiivset reaalkasvu kahes järjestikuses kvartalis. Seega on riik nüüd tehniliselt majanduslanguses.

«Samaväärse languse leidmiseks tuleb minna tagasi 1968. aasta teise kvartalisse, maikuiste poliitiliste rahutuste aega,» ütles pank ja lisas, et isegi siis oli langus 5,3 protsenti – märksa vähem kui nüüd viimased andmed näitavad.

Prantsusmaal kehtestati viiruse leviku pidurdamiseks mõeldud liikumiskeeld 17. märtsil ja seda on pikendatud 15. aprillini. Võimud on aga andnud mõista, et piirangud võivad jääda veel kauemaks, kui viiruse taandumist ei ole märgata.