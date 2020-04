Euroopa Liidu rahandusministrite päästeplaan jooksis liiva

«Pärast 16 tundi kestnud arutelusid jõudsime kokkuleppe lähedale, kuid me ei ole veel kohal. Ma peatasin eurogrupi kohtumise ja me jätkame homme neljapäeval,» lausus euroala rahandusministreid ühendava grupi portugallasest juht Mário Centeno.

Centeno on varem öelnud, et Euroopa vajab suurt päästeplaani, et liikmesriigid suudaksid oma koroonapandeemia tõttu kokku varisenud majandused uuesti üles ehitada. Ta lisas, et kutsub Euroopa Liidu liikmesriike pühenduma koordineeritud ja ulatuslikule päästeplaanile.