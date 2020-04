Riikliku teefirma erastamine lükkub edasi

Viirusepuhangust tingitud olukorra tõttu otsustas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) pikendada AS-i Eesti Teed enampakkumist. «Oleme olukorras, kus võimalikud ostjad seisavad silmitsi majandusolukorra muutustega, mille mõju on hetkel veel raske hinnata,» ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Pakkumiste esitamise uueks tähtajaks on 1. oktoober, pakkumised peavad olema kehtivad kuni 31. märtsini 2021, võimaldades vajadusel konkurentsiametilt loa taotlemist.

«Tegemist on tugeva, hästi juhitud ettevõttega, millel on ka hea kasvupotentsiaal. Huvi ettevõtte vastu on olemas ning tähtaja pikendamine annab pakkujatele rohkem aega olukorra hindamiseks ning oma võimaluste kaardistamiseks,» lisas Aas.