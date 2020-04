Riik kaalub Nordicasse lisaraha süstimist

«Nordica tagab ainukesena meie kontrollitava õhutee, et esimesel võimalusel taas kõige olulisematel marsruutidel lendama hakata, sest reisi- ja kaubateede taastamine peab viiruse leviku vaibudes olema võimalikult kiire,» põhjendas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi asekantsler Ahti Kuningas ERRile .

Nordica kaubamärgi all tegutsenud Nordic Aviation Groupi lõpetas Eestist oma nime all lendamise möödunud aasta oktoobris. Ettevõtte juhatuse esimees Erki Urva ütles toona, et ettevõte võib turule naasta, kui olukord seda tingib.